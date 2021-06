Bakıda dənizkənarı milli park ərazisində intihara cəhd edən gənc qız ətrafdakı insanlar tərəfindən xilas edilib.

Metbuat.az BAKU.WS-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə video yayılıb.

Bildirilir ki, xilas edilən qızın anası sonradan ətrafdakı insanlar tərəfindən hadisə yerinə çağırılıb.

Hadisə yerinə həmçinin təcili tibbi yardım xidməti də gəlib və gənc qıza ilkin tibbi yardım göstərib.

