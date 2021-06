Ermənistanda siyasi gərginlik qalmaqallarla davam edir.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın tərəfdarları ilə eks-prezident Robert Koçaryanın tərəfdarları arasında dəfə dava düşüb. Koçaryanın tərəfdarları Paşinyanı "satqın" adlandırıblar. Bu səbəbdən Paşinyan tərəfdarları eks-prezidentin tərəfdaşlarına hücum edib. Kütləvi dava nəticəsində yaralananlar olub.



