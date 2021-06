Erməni jurnalist Bakıya gələ biləcək

Erməni jurnalist Nobel Arustamyan AÇ-2020-nin oyunları üçün akkreditasiya alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi sözçüsü Mariya Zaxarova özünün teleqram kanalında məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə, uzun danışıqlardan sonra Arustamyan UEFA tərəfindən qeydiyyata alınıb:

“İdman şərhçisi Nobel Arustamyan Avropa çempionatı üçün qeydiyyatdan keçdi”.

Xatırladaq ki, Nobel Arustamyan UEFA tərəfindən akkreditasiya verilmədiyini iddia edilmişdi. Buna səbəb isə Azərbaycanın ona akkreditasiya verməkdən imtina etməsini göstərilmişdi. Rusiyanın “Matç Tv” kanalının baş redaktoru Tina Kandelaki bildirmişdi ki, erməni jurnalist Qarabağa qanunsuz səfər etdiyi üçün Azərbaycan ona akkreditasiya verməkdən imtina edib.

