Türkiyənin Polşaya 24 ədəd Bayraktar TB2 PUA satması Rusiyada narahatlıq yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatı yazıb. Moskvada hesab edirlər ki, Ankaranın addımı Rusiya ilə tarixi dostluq və hazırki iqtisadi əlaqəlar üçün təhlükə kəsb edir. Rusiya rəqiblərinin güclənməsindən narahatdır. Bildirilir ki, Türkiyənin addımı həmçinin Polşa ilə əlaqələri daha da yaxşılaşdıracaq.

