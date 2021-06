Abel Məhərrəmova qarşı 800 minlik məhkəmə prosesi - VİDEO

Yasamal rayon məhkəməsində İsimxan Mirzəyev və bir neçə nəfərin iddiası üzrə keçirilən prosesdə Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru, AMEA üzvü Abel Məhərrəmovun işlətdiyi usta və fəhlələrin pullarını vermədiyi üzə çıxıb. Metbuat.az Baku tv-yə istinadən xəbər verir ki, Yasamal rayon məhkəməsi iş üzrə qərarı elan edib. Qərara görə, BDU-nun sabiq rektoru 800 min manatdan artıq vəsaiti ustalara ödəməli olacaq.

