Covid 19 insanların başına BƏLA olan iki virusu ÖLDÜRÜB

Bəzi fərziyyələr var ki, maskaların istifadəsi, sosial məsafədən uzaqlaşma və daha çox əl yuyulması insan populyasiyasında bir neçə qrip növünü aradan qaldıra bilər.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hələlik iki qrip növünün tükəndiyi deyilir. Daha əvvəl COVID-19 pandemiyasının qripə yoluxmalarda kəskin azalmaya səbəb olduğu fikirləri deyilmişdi. Bu sahədə aparılmış hesablamalar göstərir ki, 2020-2021-ci illərdə qrip mövsümü praktiki olaraq yox idi, digər bir çox ümumi yoluxucu infeksiya da xeyli azalmışdı. STAT-ın hesabatlarına görə, bəzi qrip viruslarının son bir ildə heç bir tədqiqatçı tərəfindən müəyyən edilməyib. Bu da onu deməyə əsas verir ki, insanlar arasında bu tükənə biləcəyini düşünürdü.

STAT-a görə , H3N2 qrupundan biri olan qrip virusu 2020-ci ilin martından bəri heç bir beynəlxalq məlumat bazasında görülməmişdir.Amerikada Fred Hutchinson Xərçəng Tədqiqat Mərkəzinin kompüter bioloqu Trevor Bedford isə bu məsələ ilə bağlı bunları deyib:

"H3N2 haqqında danışarkən düşünürəm ki, ola bilər ki, bu virus tükənsin amma yer kürəsinin də böyük olduğunu unutmayaq" deyə Trevor Bredford bildirib.

