Türkiyənin Siirt vilayətində yerləşən hərbi bazaya hücum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı 1 hərbçi şəhid olub. Daha bir əsgər yaralanıb. Hücumun PKK terrorçuları tərəfindən təşkil olunduğu bildirilir. Terrorçulara qarşı əməliyyatlar davam edir.

