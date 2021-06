Daxili işlər orqanlarında kadr dəyişiklikləri olub.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, Lənkəran 5 saylı rayonlararası qeydiyyat-imtahan və texniki baxış şöbəsinin rəisi Mübariz Əhədov və Şirvan 4 saylı rayonlararası qeydiyyat-imtahan və texniki baxış şöbəsinin rəisi Əlixan Zeynalov tutduqları vəzifədən azad olunublar.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.