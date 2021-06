Baş prokurorun köməkçisi vəzifəsindən azad edildi

Baş prokurorun köməkçisi Dağlar Zeynalov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş prokuror Kamran Əliyev əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, D.Zeynalov prokurorluqda xidmətdə olmanın son yaş həddi ilə əlaqədar vəzifəsindən azad olunub. Hələlik onun yerinə təyinat yoxdur. Qurumun Mətbuat xidməti Report-a faktı təsdiqləyib.

D.Zeynalov Baş prokurorun xüsusi tapşırıqlar üzrə köməkçisi vəzifəsində çalışıb. O, daha əvvəl Mingəçevir və Sumqayıt şəhərlərinin prokuroru işləyib.

Xatırladaq ki, bu barədə ilk xəbəri unikal.org saytı yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.