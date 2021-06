İlin ilk Günəş tutulması başladı

Bu ilin ilk Günəş tutulması başlayıb.

Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu tutulma həlqəvari Günəş tutulmasıdır.



Tutulma hadisəsi saat 12:12:15-də başlayıb və 17:11:16-da sona çatacaq. Ümumilikdə 4 saat 59 dəqiqə davam edəcək tutulmanın maksimumu saat 14:43:06-da olacaq.



Bu Günəş tutulmasının həlqəvari fazası Rusiyanın, Qrenlandiyanın və Şimali Kanadanın bəzi yerlərində, qismən tutulma hadisəsi isə Avropanın çox hissəsi, Asiyanın böyük bir hissəsi, Şimali və Qərbi Afrika, Şimali Amerikanın çox hissəsi, Atlantik okean və Arktikada müşahidə olunacaq.



Qeyd edək ki, bu təbiət hadisəsi Azərbaycanda müşahidə olunmayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.