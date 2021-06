Hacı Nuranın səhhətində problemlər yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Lent.az-a Hacı Nuranın köməkçisi məlumat verib.

O qeyd edib ki, Hacı Nuran səhhətində yaranmış olan problemlərlə əlaqədar üç gündür ölkəni tərk edib: "Hacı Nuran hazırda Türkiyədədir. O, ilk olaraq Türkiyədə, daha sonra isə Almaniyada həkim müayinəsindən keçəcək".

