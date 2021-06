İrimiqyaslı müharibə başlayır: Region qan gölünə çevriləcək - İntiqam andı içdilər

PKK terrorçularının İraqın şimalındakı kürd vilayəti ordusuna qarşı hücumlar təşkil etməsi bölgədə vəziyyəti gərginləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, PKK terrorçularının hücumları nəticəsində bir neçə peşmərgə silahlısı öldürülüb. İddialara görə, peşmərgələrə cavab əməliyyatları üçün “hazır olun” əmri verilib. Əraziyə əlavə silahlılar göndərilib. İraq Kürdüstanı silahlıları intiqam andı içiblər. İraqın mərkəzi hökumətindəki mənbə irimiqyaslı hücumlara hazırlıq getdiyi barədə açıqlama verib.

Məlumata görə, PKK terrorçularının İraq Kürdüstanına qarşı hücumlar təşkil etməkdə məqsədi bölgəyi nəzarət altında almaqdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.