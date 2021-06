AVRO-2020: Bakıdakı ilk oyunun hakimləri açıqlandı

AVRO-2020-nin qrup mərhələsi çərçivəsində Bakıda keçiriləcək ilk oyununun təyinatları müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, UEFA iyunun 12-də İsveçrə ilə Uels arasında baş tutacaq A qrupu görüşünə Fransa və Serbiyadan olan hakimlər briqadasını göndərmək qərarına gəlib.

Qarşılaşmanı fransalı Klemen Turpin idarə edəcək. Ona həmyerliləri Nikolas Danos və Kiril Qrinqor kömək edəcək. 4-cü və 5-ci hakimlər isə serbiyalılar olacaq.

Qeyd edək ki, Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək Uels – İsveçrə görüşü saat 17:00-da başlayacaq.

12 iyun

17:00. Uels - İsveçrə

Baş hakim: Klemen Turpin (Fransa)

Baş hakimin köməkçiləri: Nikolas Danos, Kiril Qrinqor (hər ikisi Fransa)

4-cü hakim: Srdan Yovanoviç (Serbiya)

5-ci hakim: Uroş Stoykoviç (Serbiya)

VAR hakimi: Fransois Leteşyer (Fransa)

VAR hakim köməkçiləri: Jerom Brisar, Benjamin Peycs (hər ikisi Fransa), Pavel Gil (Polşa)

Hakim-inspektor: Nikolay Levnikov (Rusiya)

UEFA nümayəndəsi: İrakli Nakaidze (Gürcüstan)

