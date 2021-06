Paşinyan ÖZÜNDƏN ÇIXDI: Heç bilirsiniz müharibə vaxtı arvadım HARADA İDİ?

Bir neçə gün əvvəl Abovyan şəhərində Nikol Paşinyan, "Erato" dəstəsinə rəhbərlik edən həyat yoldaşı Anna Hakobyanın müharibə dövründə döyüş meydanına apardığı mübarizəyə toxunaraq bildirib ki, onun rəhbərlik etdiyi qadınlardan ibarət dəstə Goris səngərlərində dayanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paşinyan deyib ki, Xankəndidən sonra Sərdarabatda o dayanmalı idi.

“Mənim həyat yoldaşım qadınlardan ibarət könüllü dəstə yaratdı. Onlar Sisianda təlim keçib sonra Goris səngərlərinə getdilər. Burada düzgün olmayan nə var? Normal görünmək üçün öncədən gözəllik salonunamı getməliydilər? Mən bu fikirləri ona görə deyirəm ki, müharibə dövründə sosial şəbəkələrdə insanlar “Eraton” ların dağınıq qıvrım saçlarını müzakirə edib təhqir edirdilər.

Paşinyan müsahibə zamanı bildirib ki, 17-19 oktyabr tarixlərində Gorisdə Anna Hakobyan "Erato" dəstəsinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bir bunker qazdırıb.

O günlərdə sosial şəbəkələrdə yayılan "Erato" dəstəsinin üzvü Anna Hakobyanın "hərbi" şəkillərinə gəlincə, bunlar Anna Hakobyanın "bushlat" ilə örtülü olduğu Kornidzor-Xndzoresk hissəsindəki bir evin zirzəmisində çəkilib

"Həyat yoldaşım hədəfə alındığı zaman bir sual verilməyi unuduldu. Baden şəhəri raketlərlə vurulanda baş nazirin ailəsi qaçmadı. Anna xanım əhalinin 70 faizinin gizləndiyi bomba sığınacağında idi. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan fotolarda Anna xanımın bu hərəkəti guya ki, hökümətin gücünün bir nümunəsi kimi təqdim edilirdi. Mən anlamıram, bomba sığınacağında sakinlərə çörək, su gətirməyin nəyi günahdır?” deyə Paşinyan bildirib.



Xatırladaq ki, 44günlük Vətən müharibəsi ərəfəsində Nikol Paşinyan həyat yoldaşına hərbiçilərə mənəvi dəstək ifadə etmək üçün Qarabağa getməyi məsləhət bilmişdi.



Gülbəniz Hüseynli / Metbuat,az

