Şəhid ailə üzvləri və qaziləri işə götürən sahibkarlara dəstək göstəriləcək.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Anar Əliyev deyib.

A.Əliyev bildirib ki, bu kateqoriyadan olan daha çox insanı işə götürən sahibkarlar mükafatlandırılacaq və onların cəmiyyətdə tanıdılması istiqamətində dəstək göstəriləcək.

