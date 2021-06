NASA və "New Mexico Universiteti" yeni bir ekzoplanet kəşf ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, NASA qeyri-adi atmosferə sahib olan "TOI-1231 b" adlı planetin Yer kürəsinə bənzədiyini bildirib. Alimlər planetdə 57 dərəcə istiliyin olmasını ehtimal edirlər. Eyni zamanda, buludlarında olması da planetdə suyun olma ehtimalını irəli sürməyə imkan verir.

Aradırmalar davam edir.

