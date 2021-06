Boliviya parlamentində qarşıdurma baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müxalifətdən və iqtidardan olan millət vəkilləri arasında toqquşma baş verib. Sözlü mühasidən sonra başlayan qarşıdurmaya digər millət vəkilləri də müdaxilə edib.

