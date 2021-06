Terrorçular 11 jurnalisti girov saxlayır

Yəməndə İranın dəstəklədiyi husi qiyamçıları və terrorçu “əl-Qaidə” təşkilatı 11 jurnalisti girov saxlayır.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, Yəməndə vətəndaş müharibəsi başlayandan bəri jurnalistlərə qarşı qanun pozuntuları davam edir. Yəmən Jurnalistlər Birliyi "Yəmən Jurnalistlər Günü" münasibəti ilə yayımlanan yazılı açıqlamasında ölkədəki mətbuat üzvlərinin vəziyyəti haqqında məlumat verib. Sözügedən jurnalistlərdən 10-nu husilər, birini isə Hadrtamvet vilayətində “əl-Qaidə” girov götürüb.

Qeyd edək ki, ölkədə vətəndaş müharibəsi başlayandan - 2014-cü ildən bu yana media orqanlarına və jurnalistlərə qarşı 1400-dən çox qanun pozuntusu baş verib.

