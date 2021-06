Rektor şəhid məzun Şamil Nəcəfovun diplomunu ailəsinə təqdim edib

Bakı Dövlət Universitetinin rekrotu Elçin Babayev Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhid Şamil Nəcəfovun ailəsini ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rektor Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin məzunu Şamilin ali təhsil haqqında diplomunu anasına təqdim edib. Şəhidin valideynləri Şamil haqqında xatirələrini bölüşüb, onun Vətənə laqyiq övlad kimi böyütdükləri üçün fəxr etdiklərini bildiriblər. Daha sonra rektor Elçin Babayev və Universitet əməkdaşları Şəhid Şamil Nəcəfovun məzarını ziyarət ediblər.

Qeyd edək ki, Vətən Müharibənin ilk günlərində düşmənlə döyüçə atılan Şamil Nəcəfov 2020-ci ilin oktabr ayının 1-də Murov istiqamətindəki döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub.

