Azərbaycanda icra məmuru döyülüb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə vəkil Adəm Məmmədov videogörüntü paylaşıb.

O bildirib ki, Binəqədi rayon İcra və probasiya şöbəsinin əməkdaşı Faiq Əkbərov icra məmurunun səlahiyyətləri çərçivəsində qanuni tələblər irəli sürərkən döyülüb.

Hadisənin nə vaxt baş verdiyi barədə məlumat yoxdur.

Hadisə ilə bağlı rəsmi qurumlar münasibət bildirməyib.

