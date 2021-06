Pentaqon Əfqanıstanda gözlənilməz hallarda təcili hava əməliyyatları keçirmək üçün ABŞ prezidenti Co Baydendən səlahiyyət istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, Pentaqon Talibanın Əfqanıstanda böyük şəhərləri ələ keçirməsinin qarşısını almaq üçün belə tələb irəli sürüb.

Hələlik bununla bağlı yekun qərar verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.