"Alov halqası" - Günəş tutulması BAŞ VERİR

ABŞ Milli Aviasiya və Kosmik İdarəsi (NASA) şimal yarımkürəsində halqalı və qismən günəş tutulmalarının başlandığını elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki 2021-ci ilin ən mühüm səma hadisələrindən biri olan "Alov halqası" - Günəş tutulması hadisəsi başlayıb. Bu təbiət hadisəsi hal-hazırda Kanadadan canlı izlənilir. NASA-dan verilən açıqlamada bildirilib ki, "Bəzi yerlərdə tamaşaçılar Ay ətrafındakı bu halqanı görə bilməyəcəklər. Bunun əvəzinə qismən günəş tutulmasının şahidi olacaqlar. Bu hadisə Günəş, Ay və Yer mükəmməl nizamlanmada olan zaman baş verir.

Bu zaman Günəşin səthinin yalnız bir hissəsində tünd bir kölgə olduğu görünür. Məlumat üçün bildirək ki, ABŞ-ın şərqindəki və Alyaskanın şimalındakı bəzi izləyicilər Kanadanın əksər hissəsi və Karib dənizi, Avropa, Asiya və Şimali Afrikanın yanında 10 iyun tarixində qismən günəş tutulmasını görəcəklər. ABŞ-da qismən tutulma Cənub-Şərqi, Şimal-şərq, Orta Qərb və Alyaskanın şimal hissələrində görünəcək.

