Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqunun bacısı, Dövlət Dumasının üzvü Larisa Şoyqu naməlum səbəbdən ölüb.

Metbuat.az Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Vahid Rusiya” fraksiyasının rəhbəri Sergey Neverov məlumat verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.