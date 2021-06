Mayın sonunda MAQATE İranın 60 faizə qədər zənginləşdirilmiş 2.4 kiloqram uran istehsal etdiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə fikirlərini bildirən hərpi ekspert Ədalət Verdiyev bildirib ki, bu zənginləşmə səviyyəsi üçün İran heç bir razılaşmaya malik deyil.

"İran hazırda fərqli səviyyələrdə zənginləşdirilmiş 3.2 min kiloqramdan çox urana malik olduğu barədə məlumatlar da mövcuddur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.