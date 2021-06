Cenevrədə ABŞ prezidenti Co Bayden və rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında keçiriləcək görüş üçün yüksək təhlükəsizlik tədbirləri görülür.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçılarının görüşəcəyi yer indidən nəzarətə götürülüb. Görüş “Villa La Grange” mərkəzində keçiriləcək. Mərkəzin yaxınlığından keçən yollar görüşün keçiriləcəyi iyun 16-da tamamilə bağlı olacaq.

Ərazidə “giriş qadağandır” adlandırılan təhlükəsizlik bölgəsi qurulacaq.

