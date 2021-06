Sabiq nazir millət vəkilinə canlı yayımda şillə vurdu - VİDEO

Pakistanın keçmiş Federal İnformasiya və Yayım Naziri Firdous Aşıq Avan canlı yayımda Pakistan Xalq Partiyasının Millət vəkili Qadir Mandokheli şillələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sabiq nazir və millət vəkili qatıldıqları proqramda mübahisə ediblər. Keçmiş nazir millət vəkilini korrupsiyada günahlandıraraq ona şillə vurub.

Tam görüntülərin yayımlanmasını istəməyən Avan, "Canlı yayım zamanı Pakistan Xalq Partiyasının millət vəkili Qadir Mandokhel təhqiramiz ifadələr işlədərək mərhum atamı və məni təhqir etdi" - deyə o, qeyd edib.

Gülər Seymurqızı



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.