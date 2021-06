Avropa Mərkəzi Bankının faizlərlə bağlı qərarı BƏLLİ OLDU

Avropa Mərkəzi Bankı faiz dərəcələrini bazar gözləntiləri səviyyəsində 0,50 faiz səviyyəsində saxladı. Alınan qərara əsasən marjinal faiz dərəcəsi də 0,25 faiz səviyyəsində qalıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, qərarın mətnində pandemiya təcili satınalma proqramının (PEPP) ən azı 2022 Mart ayının sonuna qədər davam edəcəyi vurğulandı. Bundan əlavə, proqramın əhəmiyyətli dərəcədə daha sürətli davam edəcəyi bildirildi. Avropa Mərkəzi Bankı, pandemiya təcili satın alma proqramının birinci rübə nisbətən daha sürətli həyata keçiriləcəyini bildirdi.

Proqramın ölçüsü əvvəl elan edildiyi kimi 1,85 trilyon avro səviyyəsində saxlanıldı. Aktiv alış proqramında (APP) aylıq 20 milyard avroluq alış qiyməti dəyişməz qalacaq. Məlumatlarda, aktiv satın alma proqramının mümkün faiz artımından qısa müddətə qədər davam edəcəyi ifadə edilib.

