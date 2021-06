Daha 21 obyektdə nöqsanlar aşkarlandı - TAM SİYAHI

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) nəzarət tədbirləri çərçivəsində ötən gün üzrə 430 ictimai iaşə obyektində 736 monitorinq keçirib.

AQTA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, monitorinqlər zamanı 21 müəssisədə qanunvericiliyin tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktları aşkar olunub.

Aşkar edilmiş nöqsanlarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Pozuntular aşkar edilmiş ictimai iaşə müəssisələri aşağıdakılardır:

1. Bakı şəhəri, Səbail ‎ rayonu‎, Yüzbəy Mürsəlov 2B ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "Məskan" firmasına məxsus restoran;

2. Bakı şəhəri, Səbail ‎rayonu‎, Z.Əliyeva 3 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs "Novgüv" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus "Bagel" bar;

3. Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi, İldırım ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Xanlarov Ceyhun Qalib oğluna məxsus kafe;

4. Bakı şəhəri, Nizami ‎rayonu, R.Rüstəmov 36 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Hüseynov Tələt Rafiq oğluna məxsus "Cəviz tea" kafesi;

5. Bakı şəhəri, Xəzər ‎rayonu, Buzovna qəsəbəsində yerləşən, fiziki şəxs Quliyev Qulu Rafael oğluna məxsus restoran;

6. Bakı şəhəri, Nəsimi ‎rayonu, Əlimərdan bəy Topçubaşov küç., 346-cı məhəllədə yerləşən, fiziki şəxs Zeynalov Əhliman Əvəz oğluna məxsus restoran;

7. Bakı şəhəri, Yasamal ‎rayonu, B.Bağırova 12 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs Ağayev Şahin Mustafa oğluna məxsus "Toscana" restoran;

8. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhmədbəy Ağa oğlu 26 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Qafarov Fazil Murad oğluna məxsus restoran;

9. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhmədbəy Ağaoğlu 26 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Məmmədov Əli İsa oğluna məxsus "Orman" restoranı;

10. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Ə.Ələkbərov ev 17 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Bağırov Elxan Gülağa oğluna məxsus "Kayot" kafe;

11. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Hüseyn Cavid prospektində yerləşən, fiziki şəxs Keklik Eminə məxsus "Büyük fırat" restoranı;

12. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Azadlıq pr., ev 149 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Əliyev Anar Əlihəzrət oğluna məxsus "Smoke lounge" kafe;

13. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Akademik Həsən Əliyev 82 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Rəhmanov Eldar Rəhman oğluna məxsus "Tonqal" restoranı;

14. Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat şossesində yerləşən, fiziki şəxs Məmmədova Ülviyyə Eldar qızına məxsus kafe;

15. Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Salyan şossesində yerləşən, fiziki şəxs Nəciyev Süleyman Qəşim oğluna məxsus "Mavi dalğa" mehmanxanasının tərkibində fəaliyyət göstərən restoran;

16. Sumqayıt şəhəri, Nəsimi adına park ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Bağırov Murad Tofiq oğluna məxsus "Bibər pizza" restoran;

17. Kürdəmir rayonu, Karrar ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Manafov Samir Fərhad oğluna məxsus kafe;

18. Gəncə şəhəri‎, Vəli Xuluflu ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Mehdizadə Ülvü Elsevər oğluna məxsus kafe;

19. Zərdab rayonu‎, Gəlmə ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Qocayev Müşfiq Məhəmməd oğluna məxsus kafe;

20. Lerik rayonu‎, Nərimanov küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Məlikov İlqar Zakir oğluna məxsus çay evi;

21. Astara rayonu‎, H.Əliyev küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Məmmədov Mais Şirməmməd oğluna məxsus kafe.

Qeyd edək ki, AQTA tərəfindən Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektlərində monitorinqlərin miqyası genişləndirilib. Hazırda AQTA müfəttişləri tərəfindən respublika üzrə monitorinqlər davam etdirilir və qaydalara əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri barədə ən sərt tədbirlər görüləcək.

