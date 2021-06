Türkiyənin Antalya şəhərində suriyalı Mohammed Gazi, Aykut adlı şəxsi öldürərək onu avomobilini satıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, suriyalı Aykuta bənzəməsindən istifadə edərək onun sənədləri ilə bir sıra işlər görüb. Bu işdə ona dostu türkiyəli Muhammet də kömək edib. Avtomobilin satış prosesi ilə bağlı araşdırma aparan polis şübhəlilərin izinə düşüb.

Onların hər ikisi saxlanılıb. Digər şübhəlinin daha bir neçə hadisədə əli olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.