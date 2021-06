İradə İsak rəhbər vəzifəyə TƏYİN EDİLDİ

Tanınmış telejurnalist İradə İsak yeni vəzifəyə təyin olunub.

Metbuat.az azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, İradə İsak “AysMed” klinikasında direktorun birinci müavini təyin edilib.

“Övladımla əlaqədar uzun müddət çalışmırdım. Düşünürdüm ki, yenilikləri televiziya sahəsində edərəm. Lakin belə təklif gəldi və bu sahədə özümü sınamaq istədim. Klinikanın rəhbərliyi ilə əvvəl kiçik işlərimiz olmuşdu. Bəyəndilər və mənə bu vəzifəni təklif etdilər. Mənə etimad etdiyi üçün klinikamızın rəhbərliyinə təşəkkür edirəm”, – deyə İradə İsak bildirib.

