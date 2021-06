Türkiyədə dəhşətli qətl: Ərini və baldızını tüfənglə başından vurdu - VİDEO

Türkiyənin Osmaniyə bölgəsində dəhşətli qətl hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gültən Usta adlı qadın gecə yatarkən əri Süleyman Usta (27) və baldızı Ela Ustaya (18) ov tüfəngindən atəş açıb.

Hər ikisinə baş nahiyəsindən atəş açıldığı üçün yerindəcə keçiniblər.

Hadisə zamanı qaynana evdən qaçaraq xilas olmağı bacarıb. Cinayət hadisəsi ilə bağlı istintaq başladılıb.

Qətli törətdikdən sonra 3 uşaq anası olan Gülten Usta polisə zəng edərək əri və baldızını silahla öldürdüyünü etiraf edib.

