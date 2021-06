Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının arxiyepiskopu Aleksandr İşein vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, A.İşein uzun sürən xəstəlikdən (xərçəng) sonra dünyasını dəyişib.

Onun harada dəfn ediləcəyinə sabah qərar veriləcək.

