Sülhməramlılar Xocavənddə mina axtarır

"Rus sülhməramlıları Dağlıq Qarabağın Martuni (Xocavənd -red.) bölgəsində kənd təsərrüfatı işləri zamanı yerli sakinlərin təhlükəsizliyini təmin etməyə başladılar".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir.

"Rusiya sülhməramlı kontingentinin Humanitar Reaksiya Mərkəzi tərəflərin sərhəd xəttinin yaxınlığında yerləşən yaşayış məntəqələrinin sakinlərindən təhlükəsizlik üçün gündəlik müraciətlər alır. Martuni rayonu Çartar kəndinin nümayəndələri əkin sahələrində iş apararkən təhlükəsizliyi təmin etmək üçün Humanitar Reaksiya Mərkəzinə üz tutdular. Rusiya sülhməramlıları bu gündən və növbəti həftə ərzində kənd təsərrüfatı işləri zamanı təhlükəsizliyi təmin edəcək"- açıqlamada bildirilib.

Qeyd olunub ki, Rusiya sülhməramlıları ərazini partlayıcı maddələrdən təmizləmək üçün çalışırlar:

"23 noyabr 2020-ci ildən bəri, Dağlıq Qarabağdakı humanitar minatəmizləmə birləşmələri 2123 hektar ərazini və 650 kilometrdən çox yolu partlamamış hərbi sursatlardan təmizləyib, 25613 partlayıcı obyekt aşkar edərək zərərsizləşdirilib".

Xatırladaq ki, Rusiya Federasiyası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Ermənistan Respublikası Baş nazirinin 10 noyabr 2020-ci il tarixində birgə bəyanatında göstərilən razılaşmalara uyğun olaraq Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində atəşkəsə nəzarət etmək üçün yerləşdirilib.(modernaz)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.