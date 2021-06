İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı ölmüş daha dörd erməni hərbçinin meyitinin qalıqları tapılıb.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, cəsədlər Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisində aşkarlanıb.



Onların şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək üçün məhkəmə-tibbi ekspertizası təyin ediləcək.



Xatırladaq ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonrakı dövr ərzində - 13 noyabrdan bəri 1567 erməni hərbçinin cəsədi və ya cəsədinin qalıqları tapılaraq qarşı tərəfə təhvil verilib

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.