"Sən bir nəğmə"nin Ceyranı illər sonra üzə çıxdı - FOTO

AzTV-nin keçmiş aparıcısı Ceyran Rəhimova uzun fasilədən sonra üzə çıxıb.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Xalq artisti Gülyanaq Məmmədova "İnstaqram" hesabında Xeyran Rəhimova ilə fotosunu paylaşıb.

İzləyicilərin marağına səbəb olan fotoya çoxsaylı şərhlər yazılıb. İzləyicilərin əksəriyyəti keçmiş aparcının xeyli çəki aldığını qeyd ediblər.

Xatırladaq ki, C.Rəhimova 1995-ci ildən, 23 yaşından efirdə olub. Tamaşaçılar onu daha çox "Sən bir nəğmə" proqramının aparıcısı kimi tanıyır.

Həmin fotonu təqdim edirik:

