Bu gün futbol üzrə Avropa çempionatı başlayır

Bu gün futbol üzrə Avropa çempionatı start götürür.

Metbuat.az xəbər verir ki, turnirin açılış mərasimi İtaliyanın paytaxtı Romada baş tutacaq.



İlk oyunda A qrupunda mübarizə aparan İtaliya və Türkiyə komandaları üz-üzə gələcək.



Qeyd edək ki, A qrupunun 3 matçı Bakıda keçiriləcək. Bakı Olimpiya Stadionu iyunun 12-də İsveçrə-Uels, iyunun 16-da Türkiyə-Uels və iyunun 20-də Türkiyə-İsveçrə oyunlarına ev sahibliyi edəcək. Bundan başqa, iyulun 3-də 1/4 final mərhələsinin bir oyunu Bakıda baş tutacaq.



AVRO-2020 iyunun 11-dən iyulun 11-dək Avropanın 11 şəhərində keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.