Paşinyan ilə bağlı ŞOK AÇIQLAMA: "Hətta ailəsi ilə də..."

Ermənistanda növbədənkənar parlament seçkiləri öncəsi siyasi gərginlik davam edir.

Metbuat.az azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, seçkiöncəsi təşviqat kampaniyalarında siyasi qüvvələr bir-birini ifşa edir, opponentlər hətta təhqirlər yağdıraraq ailə məsələlərini belə gündəmə daşıyırlar.



Ermənistanın ilk prezidenti, "Erməni Milli Konqresi" partiyasının lideri Levon Ter-Petrosyan çıxışı zamanı baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanı aşağılayıb.



"Hətta ailəsi də Nikol Paşinyanla normal münasibət qura bilmir", - deyə Ter-Petrosyan bildirib.



Qeyd edək ki, bundan öncə eks-prezident Serj Sarkisyan da Nikol Paşinyanın ailə məsələlərini gündəmə gətirmişdi. O bəyan etmişdi ki, Nikolun ailəsi ilə bağlı əlində olan faktları açıqlasa, xalq onun üzünə tüpürəcək.

