AVRO-2020-nin təqvimi

Futbol üzrə Avropa çempionatı bu gün start götürəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, qitənin 11 ölkəsində keçiriləcək turnirin təqvimi aşağıdakı kimidir:

I tur

11 iyun

A qrupu

23:00. Türkiyə - İtaliya

12 iyun

A qrupu

17:00. Uels – İsveçrə (Bakı Olimpiya Stadionu)

B qrupu

20:00. Danimarka – Finlandiya

23:00. Belçika – Rusiya

13 iyun

D qrupu

17:00. İngiltərə - Xorvatiya

C qrupu

20:00. Avstriya – Şimali Makedoniya

23:00. Niderland – Ukrayna

14 iyun

D qrupu

17:00. Şotlandiya – Çexiya

E qrupu

20:00. Polşa – Slovakiya

23:00. İspaniya – İsveç

15 iyun

F qrupu

20:00. Macarıstan – Portuqaliya

23:00. Fransa – Almaniya

II tur

16 iyun

B qrupu

17:00. Finlandiya – Rusiya

A qrupu

20:00. Türkiyə - Uels (Bakı Olimpiya Stadionu)

23:00. İtaliya – İsveçrə

17 iyun

C qrupu

17:00. Ukrayna – Şimali Makedoniya

B qrupu

20:00. Danimarka – Belçika

23:00. Niderland – Avstriya

18 iyun

E qrupu

17:00. İsveç – Slovakiya

D qrupu

20:00. Xorvatiya – Çexiya

23:00. İngiltərə - Şotlandiya

19 iyun

F qrupu

17:00. Macarıstan – Fransa

20:00. Portuqaliya – Almaniya

E qrupu

23:00. İspaniya – Polşa

III tur

20 iyun

A qrupu

20:00. İtaliya – Uels

20:00. İsveçrə - Türkiyə (Bakı Olimpiya Stadionu)

21 iyun

C qrupu

20:00. Ukrayna – Avstriya

20:00. Şimali Makedoniya – Niderland

B qrupu

23:00. Finlandiya – Belçika

23:00. Rusiya – Danimarka

22 iyun

D qrupu

23:00. Çexiya – İngiltərə

23:00. Xorvatiya – Şotlandiya

23 iyun

E qrupu

20:00. İsveç – Polşa

20:00. Slovakiya – İspaniya

F qrupu

23:00. Almaniya – Macarıstan

23:00. Portuqaliya – Fransa

1/8 final

26 iyun

20:00. A qrupunun 2-cisi – B qrupunun 2-cisi

23:00. A qrupunun 1-cisi – C qrupunun 2-cisi

27 iyun

20:00. C qrupunun 1-cisi – D/E və ya F qrupunun 3-cüsü

23:00. B qrupunun 1-cisi – A/D/E və ya F qrupunun 3-cüsü

28 iyun

20:00. D qrupunun 2-cisi – E qrupunun 2-cisi

23:00. F qrupunun 1-cisi – A/B və ya C qrupunun 3-cüsü

29 iyun

20:00. D qrupunun 1-cisi – F qrupunun 2-cisi

23:00. E qrupunun 1-cisi – A/B/C və ya D qrupunun 3-cüsü

1/4 final

2 iyul

20:00. 1/8 finalın 6-cı cütünün qalibi - 1/8 finalın 5-ci cütünün qalibi

23.00. 1/8 finalın 4-cü cütünün qalibi - 1/8 finalın 2-ci cütünün qalibi

3 iyul

20:00. 1/8 finalın 3-cü cütünün qalibi - 1/8 finalın 1-ci cütünün qalibi (Bakı Olimpiya Stadionu)

23.00. 1/8 finalın 8-ci cütünün qalibi - 1/8 finalın 7-ci cütünün qalibi

1/2 final

6 iyul

23.00. 1/4 finalın 2-ci cütünün qalibi - 1/4 finalın 1-ci cütünün qalibi

7 iyul

23.00. 1/4 finalın 4-cü cütünün qalibi - 1/4 finalın 3-cü cütünün qalibi

11 iyul

Final

Qeyd edək ki, qarşılaşmaların başlama saatı Bakı vaxtı ilə göstərilib.

