İyunun 14-də Brüsseldə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan amerikalı həmkarı Co Baydenlə 9 əsas məsələni müzakirə edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mənbələri yazıb. Bildirilir ki, prezidentlər PKK/YPG, S-400, FƏTÖ , F-35 proqramı ilə bağlı mövuzları, o cümlədən Liviya, Aralıq dənizi, Suriya və Qarabağdakı vəziyyəti, müzakirə edəcək. İki ölkə arasındakı iqtisadi münasibətlər də görüşün əsas müzakirə mövsuzu olacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

