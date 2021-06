Honkonq alimləri səhiyyə sektoruna yararlı yeni bir robotu təqdim ediblər.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, Qreys adlanan bu robot “COVID-19” xəstələrinə qulluq etmək üçün yaradılıb.

Robotun üz cizgiləri və geyimi tibb bacısını xatırladır, ingilis dilini və çin ləhcələrini bilir. Qreys diaqnostika üçün süni zəkadan istifadə edir,

