Qarabağda döyüşən livanlı muzdlu terrorçu məhkəmədə son söz deyib - FOTO

Bakı Hərbi Məhkəməsində Qarabağda döyüşən livanlı muzdlu terrorçu Eulcekcian Viken Abrahamın cinayət işi üzrə məhkəmənin baxış iclası davam edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Yasamal rayon Məhkəməsinin inzibati binasında hakim Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili müdafiə çıxışı edib.

Müdafiəçi çıxışında müvəkkilinin ittihamlar üzrə özünü təqsirli bilmədiyini deyib. Bu səbəbdən müvəkkili barəsində bəraət verilməsini xahiş edib.

Daha sonra Eulcekcian Viken Abrahama son söz deyib.

O da ittihamlar üzrə özünü təqsirli bilməyib. Barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını xahiş edib.

Hakimlər kollegiyası hökm qəbul etmək üçün müşavirəyə yollanıb.

Hökm iyunun 14-də elan ediləcək.

