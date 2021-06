Braziliyada həyat yoldaşından boşanmaq ərəfəsində olan qadın dəhşətli hadisə törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o ərini yuxuda bıçaqlayıb. Məlumata görə, gecə tərəflər arasında mübahisə baş verib. Əsəblərinə hakim ola bilməyən qadın, qisasını əri yuxuda olarkən alıb. Qadın ardınca ərini hissələrə ayıraraq bəzi nahiyələrini tavada qızardıb. 33 yaşlı qadın həbs edilib. Araşdırmalar davam edir.

