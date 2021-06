Lavrov "öz-özünə" DANIŞIR: Azərbaycan və Türkiyə ƏHƏMİYYƏT VERMƏDİ

“Ermənistan tərəfdən Lavrovun açıqlamasına cavab verilməməsi bu qərarın Nikoldan xəbərsiz hazırlandığına işarədir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Mikayel Minasyan yazıb.

Keçmiş səfir deyir ki, Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı açıqlaması,ilk dəfə idi ki, bu qədər yüksək səviyyədə dəyərləndirildi.

“İki gün əvvəl Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov açıqladı ki, "Dağlıq Qarabağın statusu hələ həll olunmayıb, lakin bunun üçün ATƏT-in Minsk Qrupu ermənilər və azərbaycanlıların yan-yana yaşamalarını təmin etməlidir. Lavrov deyir ki, "İki-üç ildə belə bir həyatı təmin etsək, bütün status məsələlərinin həlli çox asan olacaq."

Minasyan Lavrovun açıqlamasına şərh olaraq qeyd edir ki, Qarabağın statusu ilə bağlı bəyanata Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan heç bir şəkildə şərh verməyiblər.

“Buradan iki nəticə çıxarmaq olar, birincisi, Nikolun danışıqlarda "iddiaçı" olaraq subyektiv olmadığı müəyyən razılaşmalar var, ikincisi, Lavrov Artsaxın (Qarabağın) statusu üçün bir fürsət pəncərəsi olduğunu göstərir. Burada bir şey anlamaq mümkündür ki, həm Lavrovun bu tezisi səsləndirməsi üçün seçdiyi vaxt, həm də erməni tərəfinin bu məsələyə reaksiya verməməsi, bu qərarın Nikol ilə müzakirə edilmək adına verilmədiyinə işarə edir. Bu, gələcək Ermənistan hökumətinə əvvəlcədən avansdır”.

Məsələyə münasibət bildirən politoloq Yeganə Hacıyeva isə deyir ki, Ara Abramyan Putinlə görüşündə demişdi ki, Rusiyada 3 milyon etnik erməni yaşayır. Lavrovun ürəyindən ermənilərə muxtariyyət almaq keçirsə elə Rusiyadan öz xalqına muxtariyyət alsın.

“Əgər torpaqlarda yaşamaq xalqlara siyasi sahiblik hüququ verirsə, ermənilər Rusiyada Azərbaycandan daha öncə yaşamağa başlayıblar. Rusiyadakı erməni tarixi-fantast mənbələrə də inansaq Birinci Pyotra dövlət qurmağı elə onlar öyrədib”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.