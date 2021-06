ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp xələfi Co Baydenin rusiyalı həmkarı ilə görüşü barədə maraqlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp açıqlamasında Baydenə tövsiyyə edib:

“Baydenə Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşündə uğurlar arzulayıram. Bayden toplantı zamanı yuxulama və Putinə ən səmimi arzularımı çatdır”.

Qeyd edək ki, Bayden və Putin arasında görüş iyunun 16-da Cenevrədə baş tutacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

