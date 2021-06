Sabah ictimai nəqliyyat - sərnişin avtobusları və metro işləyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin qərarında qeyd olunub. Bu, futbol üzrə Avropa çempionatının iyunun 12-də Bakıda keçiriləcək oyunu ilə əlaqədardır.

Qərarda bildirilib ki, 13 iyun saat 00:00-dan 14 iyun saat 06:00-a qədər ictimai nəqliyyatda, o cümlədən "Bakı Metropoliteni" QSC-də sərnişindaşıma fəaliyyəti dayandırılır.

