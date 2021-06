İyunun 12-də, 15-də, 20-də və 28-də Abşeron dairəvi dəmir yolu xəttində qatarların hərəkəti qeyri-iş günləri üçün nəzərdə tutulduğu kimi olacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən bildirilib.

Həmin günlər üçün nəzərdə tutulan hərəkət cədvəli aşağıdakı kimidir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.