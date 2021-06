G7 Zirvəsi İngiltərədə işinə BAŞLAYIR

G7 zirvəsi c ümə günü İngiltərənin Cornwall yarımadasının Atlantik sahilindəki Carbis Körfəzində işinə başlayır.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, İngiltərə, Almaniya, İtaliya, Kanada, ABŞ, Fransa və Yaponiya liderlərinin və Avropa Birliyi liderlərinin üç gün ərzində müzakirə etməyi planlaşdırdıqları əsas mövzular, dünyanın koronavirus pandemiyasından sonra yenidən qurulması və qlobal sağlamlıq sisteminin gücləndirilməsi, iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə və beynəlxalq vəziyyət daxildir. İclasa Avstraliya, Koreya Respublikası, Hindistan və Cənubi Afrikanın liderləri, bir sıra beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri dəvət olunub. Görüşlərdə Avropa Şurasının rəhbəri Charles Michel və Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen də iştirak edəcəklər.

Bu il dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrinin qeyri-rəsmi birliyində İngiltərə sədrlik edir. Artıq önümüzdəki aylarda nazirlərin bir sıra görüşlərini təşkil edilib. Bu görüşlər də, cümə günü başlayacaq yüksək səviyyəli müzakirələrə zəmin yaradır.

Qeyd edək ki, İngiltərənin Baş naziri Boris Consonla ABŞ prezidenti Cozef Bayden arasında İngiltərədə keçiriləcək G7 sammiti öncəsi görüş olub. Liderlər ölkələri arasındakı münasibətlərlə yanaşı Əfqanıstan, Çin, İran və Rusiya daxil olmaqla bir sıra xarici siyasətlə bağlı mövzuları da müzakirə ediblər.

