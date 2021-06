Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri strateji əhəmiyyətli Yəmənin Mayyun adasında hərbi baza qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Associated Press” agentliyi məlumat yayıb. İddialara görə, proses gizli şəkildə həyata keçirilsə də, mərkəzi hökumət məsələdən xəbərdar olub. Yerli sakinlər və parlament bazanın qurulmasına etiraz edir. Məsələ araşdırılır.

Qeyd edək ki, Mayyun adası iri gəmilərin liman kimi istifadə etdiyi starteji ərazidir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

