Dünyanı heyrətə gətirən ƏKİZ BACILAR: Hamı onlardan danışır - FOTOLAR

Meksikada tətilə çıxan 28 yaşlı əkiz bacılar göldə üzərkən dəhşətli hadisə ilə üzləşiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar uzunluğu 3 metrə çatan timsahın hücumuna məruz qalıblar.Şahidlərin sözlərinə görə, timsah Mellisadan yapışaraq onu udmağa çalışıb. Lakin peşəkar dalğıc olan digər bacı Lauri timsahı rahat buraxmayıb. O yırtıcıya zərbələr endirərərək, bacısını timsahın əlindən xilas etməyə müvəffəq olub. Mellisa ağır xəsarətlər alıb. Hər iki bacı xəstəxanada müalicə alır.

Onların yalın əllə timsahla mübarizəsi xəbər agentliklərinin manşetinə çevrilib. Məlumata görə, çimməzdən əvvəl əkizlərə gölün təhlükəsiz olduğu barədə zəmanət verilib. Araşdırmalar davam edir.

