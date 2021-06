Media nümayəndələrinin Ağdamın işğaldan azad olunmuş ərazisinə səfər zamanı böyük mina partlayışı baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Şamxal Adıgözəlov məlumat verib. Partlayış jurnalistlərin olduğu ərazidən bir neçə yüz metr aralıda qeydə alınıb. Məlumata görə, həmin ərizə də ANAMA- nın əməkdaşı tərəfindən axtarışlar zamanı ərizlərdən tapılan mina və partlamamış döyüş sursatlarının zərərsizləşdirilməsi prosesi həyata keçirilib.



